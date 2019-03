ПСЖ прийме Манчестер Юнайтед, Порту зіграє з Ромою. Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Цього тижня відбудуться перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Ліга Чемпіонів

1/8 фіналу

матчі-відповіді

5 березня, 22:00

Боруссія Дортмунд - Тоттенгем 0:1

(перший матч 0:3)

Реал Мадрид - Аякс 1:4

(перший матч 2:1)

6 березня, 22:00

Порту - Рома

(перший матч 1:2)

ПСЖ - Манчестер Юнайтед

(перший матч 2:0)

