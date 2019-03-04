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Максимов: Втрата Соля — шанс для молодих гравців Динамо

Сьогодні 15:07 971 0
Максимов: Втрата Соля — шанс для молодих гравців Динамо

Новачок Динамо Фран Соль добре адаптувався у складі киян.

Так вважає експерт і тренер Юрій Максимов.

"Так, він (Соль - ред.) встиг забити пару голів, видно, що добре адаптується в команді, вона його прийняла. Кияни також на першу гру з Челсі втратили Вербича, тому Олександру Хацкевичу доведеться вирішувати головоломку. Але, з іншого боку, це шанс для молодих гравців. Можливо, в Лондоні зіграє той же Русин на місці іспанця", - заявив Максимов.

Нагадаємо, Соль вибув орієнтовно на два місяці. Нещодавно стало відомо, що нападник поїде на обстеження в Іспанію.

Джерело - sport.ua.

#УПЛ, #Динамо, #Укрїнська Прем'єр-ліга, #Соль, #Травма
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