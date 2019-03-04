Максимов: Втрата Соля — шанс для молодих гравців Динамо

Новачок Динамо Фран Соль добре адаптувався у складі киян.
Так вважає експерт і тренер Юрій Максимов.
"Так, він (Соль - ред.) встиг забити пару голів, видно, що добре адаптується в команді, вона його прийняла. Кияни також на першу гру з Челсі втратили Вербича, тому Олександру Хацкевичу доведеться вирішувати головоломку. Але, з іншого боку, це шанс для молодих гравців. Можливо, в Лондоні зіграє той же Русин на місці іспанця", - заявив Максимов.
Нагадаємо, Соль вибув орієнтовно на два місяці. Нещодавно стало відомо, що нападник поїде на обстеження в Іспанію.
Джерело - sport.ua.