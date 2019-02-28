Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою

Мій профіль

Шахтар оголосив про перехід Тете

Сьогодні 14:57 682
Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу
Сьогодні 13:54 286
Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО
Сьогодні 12:33 2915
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Сьогодні 08:43 1713
Оголосили склад збірної України на матчі відбору до Євро-2020
Сьогодні 08:03 1101
Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії
Вчора 23:51 1593
Реал - Барселона 0:3. Як це було
Вчора 23:50 4123
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Вчора 13:58 769
Світоліна: Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі
Вчора 13:36 1689
Сидорчук написав листа полоненим морякам від імені Динамо. ФОТО
Вчора 12:07 744 2
Навколо спорту
Блоги
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 19:43 655
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
Сьогодні 19:15 858
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз Максим Буйдин
Сьогодні 18:33 881
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:18 511
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 16:25 506
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 15:44 935
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:36 608 2
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 1076
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:40 1698
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:17 863
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
Вчора 20:58 548
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:39 844
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО
Розгроми в Ель Класіко. Найбільші перемоги Реала та Барселони. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 19:01 825
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО
Фанат вклав душу в портрет Ломаченка і отримав шедевр. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 18:30 1370
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО
Екс-футболісту Динамо та Мілана виповнився 41 рік. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:27 1222
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО
Про перехід у Спартак, Шеву та Лобановського - Владислав Ващук. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 15:55 878
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО
Український чемпіон: найкращі нокаути Олександра Гвоздика. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:58 769
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол
Відомий агент розповів чому в Україні уболівальники не ходять на футбол Андрій Твердохліб
Вчора 13:28 909
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ
Динамо знищило Зорю, а Карпати Ворсклу. Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ Валерій Ручка
Вчора 07:50 3323
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО
Зупини Лося. Автомобіль Суркіса потрапив у скандальну програму. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 06:30 7322 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:36 Футбол Петряк: Ребровим задоволені у Ференцвароші 204
20:17 Футбол Український півзахисник грав у Бундеслізі за 600 євро в місяць 477 1
19:56 Футбол Раньєрі покинув пост головного тренера Фулгема 452
19:43 Блог Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО 655
19:40 Баскетбол Оклахома - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 415
19:16 Футбол Чорноморець підписав колишнього нападника збірної Ісландії 530
19:15 Блог Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби 858
18:56 Футбол Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою 383
18:33 Блог Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз 881
18:30 Автоспорт Пілот Формули 1 розтрощив болід. ФОТО 547
18:07 Футбол Зінченко увійшов у історію АПЛ. ФОТО 892
17:50 Футбол Шахтар встановив шалену суму відступних за Тете 602
17:26 Баскетбол Лейкерс переграв пеліканів, Х'юстон сильніший за Шарлотт. Результати матчів НБА 369
17:18 Блог Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО 511
17:09 Хокей Дніпро і Білий Барс впевнено переграли майбутніх суперників по плей-оф. Огляд 40-го туру УХЛ. ВІДЕО 541
16:45 Інше Збірна паралімпійців України виграла чемпіонат світу з зимових видів спорту 411
16:25 Блог У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО 506
16:10 Футбол Екс-президент Барселони вийшов із в'язниці 681
16:09 Навколо спорту Ломаченко оформив цілий ряд триочкових з ґанку будинку. ВІДЕО 474
15:56 Бокс Відомий боксер повідомив про завершення кар'єри 1959
15:44 Блог Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО 935
15:36 Блог Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО 608 2
15:34 Футбол Соларі: Мали забивати і виходити у фінал 655
15:17 Бокс Гірн: Американські уболівальники полюблять Джошуа 620
15:06 Футбол Роджерсу обіцяють неймовірну суму на трансфери Лестера 819

Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою

Сьогодні 18:56 383 0
Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою

Барселона оголосила про укладення нового контракту із захисником Жорді Альбою.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Також в контракті є пункт про відступні в розмірі 500 мільйонів євро.

Відзначимо, що 29-річний захисник грає за Барселону з 2012 року. Він провів за клуб 282 матчі і забив 14 м'ячів.

Цього сезону іспанської Прімери Альба забив 1 м'яч і віддав 7 результативних передач в 25 матчах.

Нагадаємо, екс-президент Барселони вийшов із в'язниці.

Також, Барселона розгромила Реал у півфіналі Кубка Іспанії

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Альба, #контракт
Коментарі ()