Барселона продовжила контракт зі своєю зіркою

Барселона оголосила про укладення нового контракту із захисником Жорді Альбою.

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

Угода розрахована до 30 червня 2024 року. Також в контракті є пункт про відступні в розмірі 500 мільйонів євро.

Відзначимо, що 29-річний захисник грає за Барселону з 2012 року. Він провів за клуб 282 матчі і забив 14 м'ячів.

