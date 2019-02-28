Екс-президент Барселони вийшов із в'язниці

Колишній президент Барселони Сандро Росель вийшов з в'язниці, отримавши умовно-дострокове звільнення.

Про це повідомляє Sport.es.

Росель перебував під арештом протягом 643 днів за звинуваченням в причетності до відмивання 15 мільйонів євро через офшори.

Очікувалося, що Росель відразу після звільнення відправиться на стадіон Сантьяго Бернабеу, щоб подивитися півфінальний матч Кубка Іспанії між Реалом і Барселоною, однак за рекомендацією своїх близьких і юристів вирішив не з'являтися на публіці.

Судові справи Роселя продовжується, оскільки прокуратура вимагає для нього додатково 11 років в'язниці.

Нагадаємо, будинок Бензема пограбували під час матчу Реала — Барселона. Також, Барселона взяла кредит на трансфери.

Джерело - XSPORT.