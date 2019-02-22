УЄФА назвав претендентів на звання гравця тижня у Лізі Європи

УЄФА назвав імена гравців, які претендують на звання кращого футболіста за підсумками тижня в Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

У число претендентів увійшли: нападник Зеніту Сердар Азмун, форвард Ред Булл Зальцбург Петсон Дака, півзахисник Севільї Пабло Сарабія і хавбек Челсі Каллум Хадсон-Одоі.

Сердар Азмун набрав три очки (2+1) за системою "гол плюс пас" в матчі з Фенербахче (3:1), Дака відзначився дублем у грі з Брюгге (4:0), Сарабія забив гол і зробив асист в матчі з Лаціо (2:0), Хадсон-Одоі забив Мальме (3:0).

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Джерело - Офіційний сайт - УЄФА.