УЄФА не покарає Олімпіакос за провокацію українських фанатів

УЄФА не порушуватиме дисциплінарну справу проти Олімпіакоса після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій.

Греки намагалися провокувати українців, вивісивши на трибунах прапор Росії, але представники УЄФА цього не занесли в офіційні звіти.

"Повідомляємо, що з цього питання не було порушено жодної справи, оскільки в офіційних звітах нічого не було згадано" - заявили в прес-службі організації.

Перший матч в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом і Динамо завершився з рахунком 2: 2 .Поєдинок у відповідь відбудеться в Києві 21 лютого.

Нагадаємо, легендарному захиснику Динамо виповнилося 60 років. Також, Олімпік орендував півзахисника Динамо.

Джерело - sportarena.