Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО

Нападник Альбасете Роман Зозуля став найкращим гравцем матчу 26-го туру Ла Ліги 2 Сарагоса - Альбасете.

Про повідомив офіційний сайт Альбасете.

Зазначається, що українець пробіг найбільшу відстань в команді - 11,49 км.

Roman Zozulia, elegido ‘Jugador del partido Ferretería Juanjo’ gracias a su entrega y sacrificio 💪🏼⚽️



El delantero ucraniano fue el jugador que más distancia recorrió en el encuentro de ayer, con un total de 11,49 kilómetros 🏃🏻‍♂️🙌🏻🦇#AúpaAlba pic.twitter.com/Wx8g5y5Y1K — Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 17 февраля 2019 г.

Нагадаємо, що у 24 турі дубль Зозулі приніс перемогу Альбасете над Кордобою.

Також повідомлялося, що Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською.

Джерело - Офіційний сайт Альбасете.