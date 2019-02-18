Зозулю визнали найкращим гравцем матчу Сарагоса - Альбасете. ФОТО

Нападник Альбасете Роман Зозуля став найкращим гравцем матчу 26-го туру Ла Ліги 2 Сарагоса - Альбасете.
Про повідомив офіційний сайт Альбасете.
Зазначається, що українець пробіг найбільшу відстань в команді - 11,49 км.
Roman Zozulia, elegido ‘Jugador del partido Ferretería Juanjo’ gracias a su entrega y sacrificio 💪🏼⚽️— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) 17 февраля 2019 г.
El delantero ucraniano fue el jugador que más distancia recorrió en el encuentro de ayer, con un total de 11,49 kilómetros 🏃🏻♂️🙌🏻🦇#AúpaAlba pic.twitter.com/Wx8g5y5Y1K
Нагадаємо, що у 24 турі дубль Зозулі приніс перемогу Альбасете над Кордобою.
Також повідомлялося, що Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською.
Джерело - Офіційний сайт Альбасете.