Альбасете Зозулі зіграло внічию з Сарагосою

У суботу, 16 лютого, в Сегунді Альбасете на виїзді зіграв внічию з Сарагосою - 0:0.

Український нападник гостей Роман Зозуля провів у складі своєї команди весь матч.

Альбасете продовжує лідирувати в чемпіонаті. Клуб набрав 49 очок після 26 матчів.

У поточному сезоні Зозуля забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.

Чемпіонат Іспанії, Сегунда

26 тур

16 лютого

Сарагоса - Альбасете 0:0

Нагадаємо, Зозуля за крок до елітного дивізіону. Зозуля зізнався, у якому випадку залишиться в Альбасете.

Джерело - Чемпіон.