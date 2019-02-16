Альбасете Зозулі зіграло внічию з Сарагосою

У суботу, 16 лютого, в Сегунді Альбасете на виїзді зіграв внічию з Сарагосою - 0:0.
Український нападник гостей Роман Зозуля провів у складі своєї команди весь матч.
Альбасете продовжує лідирувати в чемпіонаті. Клуб набрав 49 очок після 26 матчів.
У поточному сезоні Зозуля забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.
Чемпіонат Іспанії, Сегунда
26 тур
16 лютого
Сарагоса - Альбасете 0:0
Нагадаємо, Зозуля за крок до елітного дивізіону. Зозуля зізнався, у якому випадку залишиться в Альбасете.
Джерело - Чемпіон.