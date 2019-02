Капітан Реала встановив атирекорд Ла-Ліги. ФОТО

Захисник Реала Серхіо Рамос підкорив антирекорд чемпіонату Іспанії.

Про це повідомляє Squawka.

У матчі проти Жирони захисник був вилучений на 90-й хвилині матчу.

Рамос - перший гравець, який отримав 20 червоних карток за всю історію Прімери.

Sergio Ramos is the first player in the history of La Liga to receive 20 red cards.



His 25th across all competitions for Real Madrid. 🔴 pic.twitter.com/dnPG6oq02O