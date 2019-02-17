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Реал вдома сенсаційно поступився Жироні в Ла-Лізі

Сьогодні 15:32 385 0
Реал вдома сенсаційно поступився Жироні в Ла-Лізі

Реал зазнав першої поразки в шести матчах Прімери, програвши Жироні.

У матчі 24-го туру іспанської Прімери мадридський Реал приймав Жирону. Зустріч відбулася в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.

Автором першого м'яча став півзахисник Реала Каземіро, який відзначився на 25-й хвилині після передачі хавбека Тоні Крооса. В середині другого тайму нападник Жирони Крістіан Стуані зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Переможний гол на 75-й хвилині забив форвард гостей Крістіан Португеса.

В кінці гри з поля був видалений капітан мадридців Серхіо Рамос.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

24-й тур

17 лютого

Реал - Жирона 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 25 Каземіро, 1:1 - 65 Стуані (пен.),  1:2 - 75 Порту.

Вилучення: Рамос, 90

Джерело - Чемпіон.

#Реал, #Жирона, #Ла-Ліга
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