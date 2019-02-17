Реал вдома сенсаційно поступився Жироні в Ла-Лізі

Реал зазнав першої поразки в шести матчах Прімери, програвши Жироні.
У матчі 24-го туру іспанської Прімери мадридський Реал приймав Жирону. Зустріч відбулася в Мадриді на стадіоні Сантьяго Бернабеу і завершилася з рахунком 2:1 на користь гостей.
Автором першого м'яча став півзахисник Реала Каземіро, який відзначився на 25-й хвилині після передачі хавбека Тоні Крооса. В середині другого тайму нападник Жирони Крістіан Стуані зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Переможний гол на 75-й хвилині забив форвард гостей Крістіан Португеса.
В кінці гри з поля був видалений капітан мадридців Серхіо Рамос.
Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга
24-й тур
17 лютого
Реал - Жирона 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 25 Каземіро, 1:1 - 65 Стуані (пен.), 1:2 - 75 Порту.
Вилучення: Рамос, 90
Джерело - Чемпіон.