Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України потрапив до заявки команди на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гвардіола зможе розраховувати у весняній частині Ліги чемпіонів на 22-х виконавців. Зазначимо, що в заявці, Зінченко фігурує як захисник.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі в Кубку Англії.

Також, Зінченко пояснив чому не захотів грати за Зеніт.

Джерело - Чемпіон.