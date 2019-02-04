Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України потрапив до заявки команди на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Гвардіола зможе розраховувати у весняній частині Ліги чемпіонів на 22-х виконавців. Зазначимо, що в заявці, Зінченко фігурує як захисник.
Our #UCL Player List A for the Round of 16 has been confirmed!— Manchester City (@ManCity) 4 лютого 2019 р.
🔵 #mancity pic.twitter.com/iMplkSmSeW
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 12 матчів в усіх турнірах, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка розгромив Бернлі в Кубку Англії.
Також, Зінченко пояснив чому не захотів грати за Зеніт.
Джерело - Чемпіон.