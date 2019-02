Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів. ФОТО

Півзахисник Манчестер Сіті та збірної України потрапив до заявки команди на матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Шальке.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гвардіола зможе розраховувати у весняній частині Ліги чемпіонів на 22-х виконавців. Зазначимо, що в заявці, Зінченко фігурує як захисник.

Our #UCL Player List A for the Round of 16 has been confirmed!



🔵 #mancity pic.twitter.com/iMplkSmSeW