Футболісти не хочуть переходити в Кардіфф, через зникнення Сали

Кардіфф не зміг знайти заміну зниклому безвісти Еміліано Салі.

Про це розповів головний тренер команди Ніл Ворнок.

"Я працюю тренером протягом 40-а років. Це був найважчий тиждень у моїй кар'єрі. Я ніколи не відчував нічого подібного.

Один або два гравці, з якими ми вели переговори, не захотіли переходити за таких обставин. Вони не хотіли переходити після того, що трапилося. Це було дуже складне трансферне вікно", – цитує Ворнока Daily Mail.