Агуеро забив найшвидший гол Ман Сіті за 5 років

Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро відзначився забитим голом у матчі 24-го туру АПЛ проти Ньюкасла на 24 секунді гри.

Про це повідомляє OptaJoe.

Це найшвидший гол Манчестер Сіті в АПЛ за останні 5 років. У листопаді 2013 роки півзахисник Хесус Навас відзначився за Ман Сіті через 13 секунд після початку матчу з Тоттенгемом.

