Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Ліона

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі у виїзному матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ліоном.

Про це повідомляє офіційний сайт містян.

Вже майже традиційно наставник городян Пеп Гвардіола поставив Олександра на лівий фланг оборони.

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Гоффенгайм – Шахтар розпочнеться о 22:00.

Текстову трансляцію матчу Гоффенгайм — Шахтар можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.