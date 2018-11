Зінченко у стартовому складі Манчестер Сіті на матч Ліги чемпіонів проти Ліона

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийде в стартовому складі у виїзному матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Ліоном.

Про це повідомляє офіційний сайт містян.

Вже майже традиційно наставник городян Пеп Гвардіола поставив Олександра на лівий фланг оборони.

Поєдинок розпочнеться о 22:00.

How we're lining-up in Lyon! 🔵



City XI | Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Silva (C), Mahrez, Sane, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Danilo, Kompany, Delph, Otamendi, Foden, Diaz#olvcity #mancity pic.twitter.com/l0LINyY0Nq