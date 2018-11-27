Ліга чемпіонів. Гоффенгайм - Шахтар: анонс і прогноз матчу

Гоффенгайм 1899 - Шахтар

Ліга Чемпіонів. Група F, 5-й тур

Рейн-Некар-Арена, Зінсгайм. 27 листопада, 22:00

Головний арбітр: Іван Кружляк (Словаччина)

Асистенти арбітра: Томаш Сомолані, Браніслав Ганско (Словаччина)

Четвертий арбітр: Томаш Мокош (Словаччина)

Суперники не надто вдало виступають в головному континентальному клубному турнірі, маючи в своєму активі три і два очки, третє і четверте місця в групі відповідно. Однак, незважаючи на відсутність очок, обидві команди все ще претендують на вихід у плей-офф. І для того, щоб ця мрія стала реальністю, і бронзовому призеру Бундесліги минулого сезону, і чемпіону України кров з носу потрібно перемагати. Якщо в матчі на 30-тисячній Рейн-Некар-Арені буде зафіксована підсумкова нічия, опоненти скоріш за все можуть попрощатися з мріями про вихід у плей-офф чемпіонської Ліги.

Швидше за все, і команда Нагельсманна, і колектив Фонсеки ставлять цей поєдинок на чільне місце. У цьому матчі вони повинні будуть пред'явити один одному всі свої козирі, так як втрачати вже нічого. І відступати нікуди. Хоча б з цієї дзвіниці можна стверджувати, що гра буде обопільно складною. І напевно результативною. Останнє припущення взято не тільки на підставі першого матчу цих команд - у Харкові, у матчі першого туру. Нагадаємо, та зустріч завершилася бойовою нічиєю 2:2. Причому по ходу матчу гірникам довелося двічі відіграватися. З тих пір відплило чимало води. Команди провели ще по три матчі в групі. За цей час "Шахтар" встиг закріпитися на чолі турнірної таблиці чемпіонату України, хоча в Лізі чемпіонів донеччани можуть похвалитися лише виїзною нічиєїю з Ліоном (2:2).

А ось селяни, які не дуже вдало стартували в Бундеслізі, на даний момент виправили свої справи. Зараз Гоффе займає шосте місце в турнірній таблиці, відстаючи від третього Айнтрахта лише на три очки. Але головне, що команда Нагельсманна, яку на старті сезону помітно штормило, знайшла свою гру. Молодий тренер часто вдавався до ротації складу, намагаючись знайти оптимальний на даний момент склад. Ситуацію погіршували травми провідних гравців. До матчу проти чемпіона України Гоффе підходить практично без втрат. У всякому разі, такого травмопада, який спостерігався напередодні першої гри між цими суперниками, зараз немає.

Показово, що в нинішньому сезоні Гоффе забиває абсолютно у всіх домашніх поєдинках - як на внутрішній арені, так і в Лізі чемпіонів.

Однак не тільки атакуюча міць Гоффенхайма може стати проблемою для української команди. Схема гри селян - 3-5-2: про складність грати проти такої моделі не один раз говорив наставник донеччан. Однак, якщо опонент гірників сідає в захист, ця формула видозмінюється на 5-3-2. Команда практикує дуже високий пресинг із швидким переходом від захисту до нападу, що досягається завдяки проникаючим передачам між ігровими зонами суперника. Проти такої моделі гри Шахтар дуже натерпівся в першому поєдинку. І можна не сумніватися, що натерпиться і у виїзному матчі.

У Зинсхайм чемпіони України відбули без Марлоса і Ракицького. І якщо про травму провідного півзахисника команди було відомо вже давно, то ушкодження ключового центрального захисника стало неприємним сюрпризом. А якщо врахувати, що поки що далекі від оптимальної форми через пошкодження Степаненка, Кривцов і Матвієнко, то можна уявити, що у наставника Шахтаря вистачає головного болю. Навіть якщо припустити, що цю трійцю вдасться поставити під рушницю на гру проти Гоффе, все одно відкритим залишається питання - ким замінити Марлоса. Як показала практика, рівноцінної заміни натуралізованому бразильцеві зараз у Шахтаря немає.

Однак, з огляду на особливий статус матчу проти Гоффе, Фонсека повинен по-особливому мотивувати своїх підопічних.

Орієнтовні склади:

Гоффенгайм: Бауманн, Шульц, Бічакчич, Фогт, Кадержабек, Нордтвейт, Біттенкур, Демірбай, Крамарич, Салаї, Жоелінтон.

Шахтар: П'ятов, Матвієнко, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Майкон, Тайсон, Коваленко, Болбат, Мораес.

Слова:

Юліан Нагельсманн (головний тренер Гоффенгайма): "Ми провели хороший матч на виїзді, за винятком останніх 20 хвилин. Важливі і дуже непогані контратаки, які у нас були на полі суперника. Гірники два рази поступилися Манчестер Сіті. Чекаю на атакуючий футбол".

Пауло Фонсека (головний тренер Шахтаря): "Я згоден з тренером суперника і теж думаю, що завтрашня гра буде дійсно цікавою. У першому колі був дуже атакуючий футбол, обидві команди створили багато гольових моментів, і це було відмінне видовище. Думаю, завтра в тактичному плані теж буде цікава гра".

Цікаві факти:

- Шахтар провів 15 матчів проти команд із Німеччини (включно з першим матчем команд у групі). З них 4 перемоги, 6 нічиїх та 5 поразок.

- Згідно даних Transfermarkt нинішній склад німецького клубу, чий середній вік 24,9, вартуэ 214,85 мільйонів євро, в той час як склад донецького колективу (середній вік 26,2) - 92,7 млн. Таким чином, гірники коштують майже в два рази дешевше, ніж клуб із Німеччини.

- В Instagram підписників у гірників більше, ніж у німців аж в два рази, в YouTube - у п'ять разів, а у Facebook і зовсім у сім разів (у гірників майже 1,5 млн. підписників, у той час як у німців майже 280 тисяч.). Лише у Twitter німці більш успішні, ніж український клуб - 193 тисячі підписників проти 43 тисяч.

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.