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Лунін захищатиме ворота Леганеса в матчі з Алавесом. ФОТО

Сьогодні 21:18 268 0
Лунін захищатиме ворота Леганеса в матчі з Алавесом. ФОТО

Український воротар Леганеса Андрій Лунін вийде в стартовому складі на матч 13-го туру Ла-Ліги проти Алавеса.

Минулого туру в грі проти Жирони Лунін дебютував в Ла-Лізі, помінявши травмованого голкіпера Івана Куельяра на 86-й хвилині зустрічі.

Також в його активі повний матч у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано.

Переглянути матч Леганес — Алавес можна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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