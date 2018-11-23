Лунін захищатиме ворота Леганеса в матчі з Алавесом. ФОТО

Український воротар Леганеса Андрій Лунін вийде в стартовому складі на матч 13-го туру Ла-Ліги проти Алавеса.
📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán esta noche el sueño de una ciudad! #TodosJuntos #LeganésAlavés #VamosLega pic.twitter.com/7MucSy5SF5— C.D. Leganés (@CDLeganes) 23 листопада 2018 р.
Минулого туру в грі проти Жирони Лунін дебютував в Ла-Лізі, помінявши травмованого голкіпера Івана Куельяра на 86-й хвилині зустрічі.
Також в його активі повний матч у Кубку Іспанії проти Райо Вальєкано.
Переглянути матч Леганес — Алавес можна на нашому сайті.
Джерело - Чемпіон.