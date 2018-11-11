Лунін дебютував за Леганес у Ла-Лізі

Андрій Лунін почав матч 12-го туру чемпіонату Іспанії проти Жирони на лавці для запасних.
Основний голкіпер гостей Іван Куельяр отримав травму, в результаті чого на 86-й хвилині гри замість нього на заміну вийшов український кіпер.
Таким чином, Лунін дебютував за Леганес в Прімері. Цей поєдинок став шостим для Луніна в сезоні за Леганес.
Жирона і Леганес не зуміли виявити переможця, зігравши внічию - 0:0.
Раніше тренер Леганесу розповів чому не дає грати Луніну.
Також, Лунін встановив рекорд Іспанського футболу.
Джерело - Чемпіон.