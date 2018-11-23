Салах став гравцем місяця в Ліверпулі. ВІДЕО

Нападник Мохамед Салах визнаний кращим гравцем Ліверпуля в жовтні за версією вболівальників.

Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.

У 5 матчах минулого місяця єгиптянин забив 4 голи і зробив дві результативні передачі.

Нагадаємо, нещодавно Салах виконав "сухий лист".

Також єгиптянин потрапив до когорти претендентів на Золотий м'яч.

Джерело - Чемпіон.