Салах став гравцем місяця в Ліверпулі. ВІДЕО

Нападник Мохамед Салах визнаний кращим гравцем Ліверпуля в жовтні за версією вболівальників.
Про це повідомляє офіційний Twitter клубу.
У 5 матчах минулого місяця єгиптянин забив 4 голи і зробив дві результативні передачі.
⚽️⚽️⚽️⚽️— Liverpool FC (@LFC) 22 листопада 2018 р.
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👑 @MoSalah named @StanChart Player of the Month for October 👑 pic.twitter.com/Q8eZeJEUdb
Нагадаємо, нещодавно Салах виконав "сухий лист".
Також єгиптянин потрапив до когорти претендентів на Золотий м'яч.
Джерело - Чемпіон.