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Гол дня: як Салах виконав сухий лист. ВІДЕО

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Гол дня: як Салах виконав сухий лист. ВІДЕО
Мохамед Салах

У останньому матчі збірної Єгипту з футболу, Мохамеду Салаху вдалося забити гол прямим ударом з кутового або по народному - сухий лист.

У матчі відбору до Кубку африканських націй, збірна Єгипту розбила Свазіленд, з рахунком 4:1.

Під завісу першого тайму Мохамед Салах забив 4-й гол своєї команди прямим ударом з кутового.

Цей матч лідеру Ліверпуля завершити достроково через ушкодження.

Нагадаємо, Салах став претендентом на Золотий м'яч.

Джерело - Чемпіон.

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