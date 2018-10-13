Гол дня: як Салах виконав сухий лист. ВІДЕО

У останньому матчі збірної Єгипту з футболу, Мохамеду Салаху вдалося забити гол прямим ударом з кутового або по народному - сухий лист.

У матчі відбору до Кубку африканських націй, збірна Єгипту розбила Свазіленд, з рахунком 4:1.

Під завісу першого тайму Мохамед Салах забив 4-й гол своєї команди прямим ударом з кутового.

Цей матч лідеру Ліверпуля завершити достроково через ушкодження.

Нагадаємо, Салах став претендентом на Золотий м'яч.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua