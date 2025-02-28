Сіней посіла 8 місце на заключному етапі Золотого туру World Athletics у приміщенні
Марія Сіней
ФЛАУ/Дмитро Путінцев
Українська легкоатлетка Марія Сіней посіла 8 місце на заключному етапі Золотого туру World Athletics у приміщенні, який проходив у Мадриді.
У потрійному стрибку вона показала результат 13 м 20 см.
Перше місце посіла представниця Куби Леяніс Перес із результатом 14 м 47 см. Зазначимо, що Перес є чемпіонкою фіналу Діамантової Ліги-2024, срібною призеркою ЧС-2024 у приміщенні та бронзовою медалісткою ЧС-2023 у потрійному стрибку.
Трійка найкращих на турнірі
- Леяніс Перес (Куба) — 14 м 42 см
- Сенні Салмінен (Фінляндія) — 13 м 99 см
- Нея Філіпіч (Словенія) — 13 м 87 см
Нагадаємо, Сіней потрапила до заявки збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться з 6 до 9 березня в місті Апельдорн (Нідерланди).