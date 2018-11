Барселона витратила на зарплатню майже пів мільярда євро. ФОТО

За підрахунками швейцарської аналітичної компанії Swiss Ramble стало відомо, що Барселона витрачає майже 500 мільйонів євро на зарплатню та бонуси.

Про це повідомляє Twitter компанії.

Згідно з підсумками сезону 2017/2018, каталонська команда, заплатила гравцям 487 мільйонів.

На другому місці розташувався мадридський Реал, який витратив 395 мільйонів євро, на третьому - Манчестер Юнайтед, який виплатив у вигляді зарплат і бонусів 337 мільйонів.

