Барселона сенсаційно програла в Ла-Лізі

В матчі 12 туру Ла Ліги Бетіс на Камп Ноу перестріляв Барселону.

Для Барселони ця поразка стала першою з вересня 2016 року. Тоді команда програла Алавесу 1:2. Вони не програвали вдома 41 матч поспіль.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

12 тур

11 листопада

Барселона – Бетіс 3:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Жуніор, 0:2 - 34 Хоакін, 1:2 - 67 Мессі (пен),1:3 - 71 Ло Чельсо, 2:3 - 80 Відаль, 2:4 - 83 Каналес, 3:4 - 90+2 Мессі.

Нагадаємо, в Серії А Інтер розгромно програв Аталанті.

Також, АПЛ Ліверпуль легко здолав Фулгем.

Джерело - Чемпіон.