Як Касільяс у свої 37 потягнув пенальті в ЛЧ. ВІДЕО

Голкіпер Порту Ікер Касільяс продемонстрував неабияку майстерність, відбивши пенальті на 10-ій хвилині матчу Ліги Чемпіонів.

На 10-й хвилині поєдинку Локомотив - Порту арбітр назначив пенальті у ворота португальців.

Потужний удар Ману Фернандеша несподівано для всіх потягнув Ікер Касільяс.

Після першого тайму, рахунок у матчі був 2:1 на користь Порту.

Нагадаємо, Локомотив міг спізнитися на матч з Порту через затори в Москві.

Також, де Хеа вкрав у Роналду гол своїм неймовірним сейвом.

Джерело - Чемпіон.