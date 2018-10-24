Локомотив міг спізнитися на матч з Порту через затори в Москві

Локомотив ледь не запізнився на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Порту через затори в Москві.

Про це повідомляє sports.ru.

Команді довелося добиратися на гру електричкою.

Нагадаємо, що на домашній матч Манчестер Юнайтед проти Валенсії у Лізі Чемпіонів запізнився через затори в місті.

Гру перенесли на п'ять хвилин, а клуб оштрафували на 15 тисяч євро.

У зв'язку з цим МЮ перед грою 3-го туру проти Ювентуса вирішив заселитися в готель Хілтон в 10 хвилинах ходьби від Олд Траффорд.

Джерело - sports.ru.