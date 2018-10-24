Бензема: Згоден з тим, що повинен забивати більше голів

Нападник мадридського Реалу Карім Бензема погодився з тим, що має забивати більше голів.

Про це повідомляє football24.ua.

"Згоден з тим, що повинен забивати більше голів. Я постійно про це думаю, коли виходжу на поле, тому надзвичайно мотивований досягати успіху", - заявив Карім.

Також, француз пояснив ситуацію в середині команди.

"Що стосується нинішньої ситуації, то в ній винен не тільки тренер, але й гравці. Не звинувачуйте менеджмент в наших невдачах. Ми повинні робити на полі більше. В свого наставника ми віримо. Ми повинні докласти для нього більше зусиль, оскільки він відповідає за вибір складу на матчі. Нам потрібно частіше регулярно перемагати", – цитує Бензема AS.