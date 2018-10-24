Бонуччі: Ми збираємося дійти до фінала ЛЧ цього року

Після матчу з МЮ лідер Ювентуса Леонардо Бонуччі заявив, що його команда збирається дійти до фіналу Ліги Чемпіонів цього року.

Про це повідомляє ua-football.com.

"Наш план на гру полягав в тому, щоб весь час домінувати над суперником. І в першому таймі нам це вдалося", - сказав Бонуччі прес-службі УЄФА.

"У другій половині ми стали грати трохи глибше в обороні, але все одно заслужили перемогу. Я і вся команда збираємося дійти до фіналу цього року. Це буде не просто, але ми всі на це сподіваємося".