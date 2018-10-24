Серед постраждалих в Римі вболівальників є українці

На станції метро Repubblica в день матчу Ліги чемпіонів Рома – ЦСКА вийшов з ладу ескалатор, який раптово почав рухатись із великою швидкістю. В результаті інциденту серйозно травмовані декілька вболівальників,

Про це повідомляє Il Messagero.

Інцидент трапився близько 7 години вечора за місцевим часом. Як зазначає джерело, одному з потерпілих, який застряг між сходами ескалатора, ампутували ногу, ще близько 20 осіб зазнали інших поранень різного ступеня тяжкості.

За інформацією echo.msk, у посольстві Росії в Римі повідомили про те, що в лікарні були доставлені 15 росіян та 4 українців.

Джерело - football24.