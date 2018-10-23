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Фанат ЦСКА в аварії у римському метро втратив ногу

Вчора 23:25 292 0
Фанат ЦСКА в аварії у римському метро втратив ногу

Внаслідок аварії ескалатора у римському метро одному з вболівальників московського ЦСКА ампутували ногу. 

Про це повідомляє Corriere della Sera. 

Поломка сталася на станції Республіка через те, що на ескалаторі було занадто багато людей. Також кілька п'яних чоловіків разом стрибнули на полотно. 

Внаслідок тисняви травми отримали близько 30 осіб, деякі були госпіталізовані. Одному з вболівальників ЦСКА ампутують ногу. 

Нагадаємо, аварія ескалатора у римському метро сталася перед матчем Ліги чемпіонів між Ромою та ЦСКА

Джерело - Corriere della Sera.

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