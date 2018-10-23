Російські фани скалічилися в аварії у римському метро. ВІДЕО

Вболівальники московського ЦСКА отримали травми, внаслідок аварії ескалатора у римському метро.
Про це повідомляє Спорт-Експерс.
Інцидент стався у Римі перед матчем Ліги чемпіонів між Ромою та ЦСКА. За наявною інформацією, близько 10 уболівальників ЦСКА отримали серйозні травми. При цьому загрози їхньому життю немає.
23 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, сьогодні у іншому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар прийматиме Манчестер Сіті.
Раніше, фани ЦСКА влаштували колишньому футболісту київського Динамо Роману Єременку пекельний прийом.
Джерело - Спорт-Експрес.