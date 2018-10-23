Російські фани скалічилися в аварії у римському метро. ВІДЕО

Вболівальники московського ЦСКА отримали травми, внаслідок аварії ескалатора у римському метро.

Про це повідомляє Спорт-Експерс.

Інцидент стався у Римі перед матчем Ліги чемпіонів між Ромою та ЦСКА. За наявною інформацією, близько 10 уболівальників ЦСКА отримали серйозні травми. При цьому загрози їхньому життю немає.

Нагадаємо, сьогодні у іншому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів Шахтар прийматиме Манчестер Сіті.

Раніше, фани ЦСКА влаштували колишньому футболісту київського Динамо Роману Єременку пекельний прийом.

Джерело - Спорт-Експрес.