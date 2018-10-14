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Маліновський: не потрібно думати, що нічия нас влаштує

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Маліновський: не потрібно думати, що нічия нас влаштує

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський заявив, що національна команда не збирається грати на нічию в матчі Ліги націй проти Чехії.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Готуємося до матчу з Чехією в чудовому настрої. Ніхто не ходить пішки, всі працюють і викладаються на тренуваннях на сто відсотків, намагаються виконувати завдання тренерів. Ми граємо з Чехією вдома. На виїзді ми показали, що можемо обігрувати цю команду. Якщо ми продемонструємо свій футбол, то повинні перемагати. Не потрібно думати, що нас влаштовує нічия. Хочемо виграти матч для наших уболівальників", - сказав Маліновський.

Нагадаємо, Шевченко відвідав українських військових у госпіталі.

А новачки збірної України на посвяті пісні співали.

Джерело - Футбол.

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