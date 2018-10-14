Шевченко відвідав українських військових у шпиталі. ФОТО

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко відвідав важкопоранених українських військових у харківському шпиталі.

Про це повідомив журналіст Микола Васильков на своїй сторінці у Facebook.

"Щоразу у Харкові ми (збірна України) відвідуємо військовий шпиталь. Тут лежать ті, хто отримав справді важкі поранення на війні з Росією. Сьогодні у день Захисника й у день Покрови усім воїнам, нинішнім і майбутнім: Слава Україні!", — написав Васильков.