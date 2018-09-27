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Барселона представила нову емблему

Сьогодні 22:05 375 0
Барселона представила нову емблему

Барселона представила можливий варіант нової емблеми.

Про це повідомляє Twitter каталонського клубу.

Вона майже не відрізняється від попередньої, лише в центрі зникне напис FCB.

Загалом у "блаугранас" за всю історію емблема змінювалась 10 разів, нинішній логотип був затверджений у 2002 році.

Нагадаємо, Барселона оновила антирекорд.

Також, донецький Олімпік змінить клубну емблему.

Джерело - champion.com.ua.

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