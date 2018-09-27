Барселона представила нову емблему

Барселона представила можливий варіант нової емблеми.
Про це повідомляє Twitter каталонського клубу.
Вона майже не відрізняється від попередньої, лише в центрі зникне напис FCB.
Загалом у "блаугранас" за всю історію емблема змінювалась 10 разів, нинішній логотип був затверджений у 2002 році.
This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 27, 2018
🔵🔴 pic.twitter.com/csIHvX2ZyS
Нагадаємо, Барселона оновила антирекорд.
Також, донецький Олімпік змінить клубну емблему.
Джерело - champion.com.ua.