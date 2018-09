Барселона представила нову емблему

Барселона представила можливий варіант нової емблеми.

Про це повідомляє Twitter каталонського клубу.

Вона майже не відрізняється від попередньої, лише в центрі зникне напис FCB.

Загалом у "блаугранас" за всю історію емблема змінювалась 10 разів, нинішній логотип був затверджений у 2002 році.

This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval

🔵🔴 pic.twitter.com/csIHvX2ZyS