Київ Кепіталз здолав Шторм та вийшов у фінал плейоф чемпіонату України

Київ Кепіталз знову обіграв Шторм та закрив півфінальну серію у межах плейоф чемпіонату України з хокею.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Шторм вийшов вперед у першому періоді завдяки шайбі 22-річного Глеба Варави. Кияни змогли відновити паритет у другій 20-хвилинці, коли більшість використав латвієць Денис Берднікс.

Переможним голом за 4 хвилини до завершення зустрічі відзначився Себастьян Карпенко. Його шайба вивела столичний клуб у фінал турніру.

Плейоф чемпіонату України з хокею

Півфінал, четвертий матч, 15 березня

Шторм – Київ Кепіталз 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 - 12:58 Варава, 1:1 - 31:41 Берднікс, 1:2 - 56:31 Карпенко

Нагадаємо, Кепіталз впевнено виграли першу зустріч, у другому матчі дотиснули суперника в овертаймі та впевнено виграли третю зустріч.

Напередодні Сокіл здобув першу перемогу над Кременчуком у півфінальній серії.