Київ Кепіталз здолав Шторм та вийшов у фінал плейоф чемпіонату України
Київ Кепіталз знову обіграв Шторм та закрив півфінальну серію у межах плейоф чемпіонату України з хокею.
Поєдинок завершився з рахунком 2:1.
Шторм вийшов вперед у першому періоді завдяки шайбі 22-річного Глеба Варави. Кияни змогли відновити паритет у другій 20-хвилинці, коли більшість використав латвієць Денис Берднікс.
Переможним голом за 4 хвилини до завершення зустрічі відзначився Себастьян Карпенко. Його шайба вивела столичний клуб у фінал турніру.
Плейоф чемпіонату України з хокею
Півфінал, четвертий матч, 15 березня
Шторм – Київ Кепіталз 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Шайби: 1:0 - 12:58 Варава, 1:1 - 31:41 Берднікс, 1:2 - 56:31 Карпенко
Нагадаємо, Кепіталз впевнено виграли першу зустріч, у другому матчі дотиснули суперника в овертаймі та впевнено виграли третю зустріч.
Напередодні Сокіл здобув першу перемогу над Кременчуком у півфінальній серії.