Гірські лижі. Мейяр обіграв Одерматта в Хаф’єллі

Швейцарський гірськолижник Лоїк Мейяр виграв гігантський слалом на етапі Кубку світу в норвезькому Хаф’єллі. За сумою двох спроб він на 0,14 секунди випередив свого партнера по команді, Марко Одерматта. Топ-3 замкнув ще один швейцарець, Томас Тумлер.

Для Мейяра це перша перемога на Кубку світу в поточному сезоні. Одерматту сьогоднішнє друге місце дозволило достроково забезпечити собі Малий Кубок світу в гіганті. Його найближчий переслідувач, норвежець Хенрік Крістофферсен, показав лише 16-й результат.

Підсумкові результати:

Вчора жіночий супергігант на етапі Кубку світу в італійському Ла Туїле виграла Федеріка Бріньоне.

У неділю, 16 березня, програма етапу в Хаф’єллі завершиться чоловічим слаломом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.