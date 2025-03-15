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Гетце визначився з майбутнім в Айнтрахті

Олександр Булава — 15 березня 2025, 15:10
Гетце визначився з майбутнім в Айнтрахті

Німецький півзахисник Айнтрахта Франкфурт Маріо Гетце не планує залишати клуб.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець задоволений своїми виступами в команді й планує продовжити контракт із клубом, який також зацікавлений у новій угоді.

Чинна угода з гравцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на рік. 32-річний футболіст перейшов з ПСВ перед початком сезону-2022/23. Раніше в Німеччині він грав за Боруссію Дортмунд та Баварію.

У поточній кампанії Маріо забив 4 голи та віддав 3 асисти в 29 матчах. Айнтрах наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці Бундесліги.

Айнтрахт Франкфурт Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Маріо Гетце

Маріо Гетце

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