Гетце визначився з майбутнім в Айнтрахті
Німецький півзахисник Айнтрахта Франкфурт Маріо Гетце не планує залишати клуб.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Гравець задоволений своїми виступами в команді й планує продовжити контракт із клубом, який також зацікавлений у новій угоді.
Чинна угода з гравцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на рік. 32-річний футболіст перейшов з ПСВ перед початком сезону-2022/23. Раніше в Німеччині він грав за Боруссію Дортмунд та Баварію.
У поточній кампанії Маріо забив 4 голи та віддав 3 асисти в 29 матчах. Айнтрах наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці Бундесліги.