Гетце визначився з майбутнім в Айнтрахті

Німецький півзахисник Айнтрахта Франкфурт Маріо Гетце не планує залишати клуб.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Гравець задоволений своїми виступами в команді й планує продовжити контракт із клубом, який також зацікавлений у новій угоді.

Чинна угода з гравцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на рік. 32-річний футболіст перейшов з ПСВ перед початком сезону-2022/23. Раніше в Німеччині він грав за Боруссію Дортмунд та Баварію.

🚨🦅 Eintracht Frankfurt are currently confident that Mario Götze will stay beyond this season. His contract runs until 2026, with an option for an additional year.



Moreover, Eintracht have received signals that Götze wants to stay and is not looking for a transfer. He remains a… pic.twitter.com/Mf1PhgSq2c — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 15, 2025

У поточній кампанії Маріо забив 4 голи та віддав 3 асисти в 29 матчах. Айнтрах наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці Бундесліги.