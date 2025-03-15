Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Металіст 1925 підписав контракт з Білодід

Олександр Булава — 15 березня 2025, 15:55
Металіст 1925 підписав контракт з Білодід

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі угоди з чемпіонкою світу, Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор не розголошуються. Незабаром гравчиня приєднається до тренувального процесу команди.

"Для мене це новий виклик! Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди - все життя футболістки, а я ні. Я лише в дитинстві любила грати в футбол. Також ми інколи граємо на зборах з дзюдо. Проте я насправді завжди дуже любила футбол і для мене це дуже крутий виклик - спробувати себе у професійному футболі.

Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", - розповіла Білодід.

Металіст 1925 за підсумками першої частини сезону завершила чемпіонат на третьому місці та забезпечила місце в чемпіонській групі. Наступний матч команда зіграє у понеділок, 17 березня.

Дар'я Білодід Металіст 1925

Дар'я Білодід

Зустріч у несподіваному місці: Усик зробив спільне фото з Білодід у церкві
Вражаюча сила водоспаду: Білодід похизувалася ефектними фото у купальнику на Балі
Світоліна, Костюк, Судаков та інші: як українські спорсмени прощаються із 2024 роком
Нікому такого не казала: Білодід – про завершення кар'єри
Підкорюють телебачення: Білодід та сестри Алексіїви завітали на шоу до Лесі Нікітюк

Останні новини