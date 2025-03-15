Металіст 1925 підписав контракт з Білодід

Українська дзюдоїстка Дарʼя Білодід підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі угоди з чемпіонкою світу, Європи та бронзовою призеркою Олімпійських ігор не розголошуються. Незабаром гравчиня приєднається до тренувального процесу команди.

"Для мене це новий виклик! Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі, новий вид спорту! Я розумію, що дівчата з жіночої команди - все життя футболістки, а я ні. Я лише в дитинстві любила грати в футбол. Також ми інколи граємо на зборах з дзюдо. Проте я насправді завжди дуже любила футбол і для мене це дуже крутий виклик - спробувати себе у професійному футболі.

Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу, побачити, як все працює зсередини. Я з нетерпінням чекаю тієї миті, коли отримаю шанс вийти на футбольне поле", - розповіла Білодід.