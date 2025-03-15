Бєсєдін забив дебютний гол за Лішень

Колишній футболіст Динамо та збірної України Артем Бєсєдін відзначився першим голом за чеську Лішень.

Це сталося у поєдинку 19 туру другого дивізіону чемпіонату Чехії проти Опави, на 17 хвилині зустрічі. Загалом же українському нападнику знадобилося 113 хвилин для гола та 3 матчі.

Нагадаємо, Бєсєдін підписав контракт з Лішень 18 січня. Строки підписаного контракту не розголошуються. Команда посідає 8 місце в чемпіонаті та набрала 23 очка. До місця, що дасть шанс підвищитися в класі – 14 балів.

З 1 січня форвард отримав статус вільного агента. Казахський Ордабаси не став продовжувати контракт з екснападником Динамо та збірної України.

Раніше повідомлялося про інтерес до Бєсєдіна з боку кількох румунських клубів. А тренер одного з них навіть підтвердив переговори з українцем.