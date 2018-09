УЄФА впровадила систему VAR

Керівництво європейського футболу дозволило впровадження системи VAR із наступного сезону. Відеоасистента арбітри отримають у провідних турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.

Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в Twitter.

Офіційно VAR запрацює вже у матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року. Згодом арбітри отримають відеопомічників на матчах Ліги чемпіонів сезону 2019−2020 років, а також у фінальному раунді Чемпіонату Європи 2020 року, Ліги Європи сезону 2020/2021 років та фіналу Ліги націй 2021 року.

#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)



It will also be used in:



📺#SuperCup 2019

📺@UEFAEURO 2020 final tournament

📺@EuropaLeague 2020/21

📺#NationsLeague Finals 2021



