УЄФА впровадила систему VAR

Керівництво європейського футболу дозволило впровадження системи VAR із наступного сезону. Відеоасистента арбітри отримають у провідних турнірах, що проводяться під егідою УЄФА.
Про це повідомляється на офіційній сторінці організації в Twitter.
Офіційно VAR запрацює вже у матчі за Суперкубок УЄФА 2019 року. Згодом арбітри отримають відеопомічників на матчах Ліги чемпіонів сезону 2019−2020 років, а також у фінальному раунді Чемпіонату Європи 2020 року, Ліги Європи сезону 2020/2021 років та фіналу Ліги націй 2021 року.
#UEFAExCo exclusive: The video assistant referee (VAR system) will be used in the UEFA @ChampionsLeague from next season (2019/20)— UEFA (@UEFA) 27 вересня 2018 р.
It will also be used in:
📺#SuperCup 2019
📺@UEFAEURO 2020 final tournament
📺@EuropaLeague 2020/21
📺#NationsLeague Finals 2021
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