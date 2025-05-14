Дирекція Першої ліги перенесла матч між лідерами першості через УПЛ

Дирекція Першої ліги України перенесла матч Металіст 1925 – Епіцентр.

Про це повідомила пресслужба харківської команди.

Матч 7-го туру Чемпіонської групи буде зіграно 17 травня. Початок - о 15:00 на арені "Лівий Берег". Початковою датою проведення гри було 18 травня.

Поєдинок лідерів турніру змістився на день раніше через перенесення на цю дату матчу Української Прем'єр-ліги між Лівим Берегом та Рухом.

Нагадаємо, Епіцентр із Кам’янця-Подільського достроково став чемпіоном Першої ліги сезону-2024/25. 10 травня, команда Сергія Нагорняка у матчі 6 туру Чемпіонської групи вдома обіграла свого найближчого переслідувача, Полтаву, з рахунком 2:0. Розрив між командами у турнірній таблиці виріс зо 12 очок, що зробило Епіцентр недосяжним для переслідувачів.

Водночас Металіст 1925 наразі йде другим, у харківського клубу та Полтави по 35 очок, але команда Патріка ван Леувена вище за рахунок додаткових показників.