Ексзірка Манчестер Сіті хоче залишити Саудівську Аравію попри божевільну зарплату

Колишній футболіст Манчестер Сіті та Атлетика Більбао Емерік Ляпорт, який наразі захищає кольори Аль-Насра, хоче залишити клуб вже цього літа.

Про це повідомляє Talksport.

Футболіст незадоволений ані своїм становищем у клубі, ані з головним тренером команди Стефано Піолі.

Ляпорт розглядає можливість відмовитись від зарплати та достроково залишити клуб. Зазначимо, що наразі гравець отримує 390 000 фунтів на тиждень, що робить його третім найбагатшим захисником у світі.

Чинний контракт Емеріка з саудівським клубом розраховано до літа 2026 року.

У сезоні-2024/25 іспанець зіграв 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив п'ять м'ячів.

Зазначимо, що в Аль-Насрі також грають Кріштіану Роналду, Садіо Мане та Джон Дуран.

Раніше повідомлялось, що одноклубник Зінченка може стати гравцем саудівського гранда.