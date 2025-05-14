"Грішник" завітав до церкви: перша ракетка світу зустрівся із Папою Римським

Перша ракетка світу Яннік Сіннер провів зустріч із новообраним Папою Римським Левом XIV.

Про це повідомляє Super Tennis.

На урочистому заході були присутні батько тенісиста та президент місцевої федерації Анджело Бінагі.

Una mattinata memorabile 🤩



Questa mattina il numero 1 del mondo Jannik Sinner e il Presidente della FITP Angelo Binaghi sono stati ricevuti dal nuovo Pontefice Papa Leone XIV. pic.twitter.com/tfrmlBZxwh — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) May 14, 2025

Сіннер подарував Леву XIV дві ракетки та запропонував зіграти. Зазначимо, що у ЗМІ є чутки про те, що раніше релігійний діяч активно займався цим видом спорту.

Нагадаємо, що Янніка Сіннера було дискваліфіковано WADA через порушення антидопінгових правил на термін з 9 лютого по 4 травня.

Напередодні італієць зіграв свій перший матч після відбуття дискваліфікації, перегравши суперника з Аргентини.