"Грішник" завітав до церкви: перша ракетка світу зустрівся із Папою Римським
Яннік Сіннер
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Перша ракетка світу Яннік Сіннер провів зустріч із новообраним Папою Римським Левом XIV.
Про це повідомляє Super Tennis.
На урочистому заході були присутні батько тенісиста та президент місцевої федерації Анджело Бінагі.
Сіннер подарував Леву XIV дві ракетки та запропонував зіграти. Зазначимо, що у ЗМІ є чутки про те, що раніше релігійний діяч активно займався цим видом спорту.
Нагадаємо, що Янніка Сіннера було дискваліфіковано WADA через порушення антидопінгових правил на термін з 9 лютого по 4 травня.
Напередодні італієць зіграв свій перший матч після відбуття дискваліфікації, перегравши суперника з Аргентини.