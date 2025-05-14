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"Грішник" завітав до церкви: перша ракетка світу зустрівся із Папою Римським

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 16:32
Грішник завітав до церкви: перша ракетка світу зустрівся із Папою Римським
Яннік Сіннер
Getty Images

Перша ракетка світу Яннік Сіннер провів зустріч із новообраним Папою Римським Левом XIV.

Про це повідомляє Super Tennis.

На урочистому заході були присутні батько тенісиста та президент місцевої федерації Анджело Бінагі.

Сіннер подарував Леву XIV дві ракетки та запропонував зіграти. Зазначимо, що у ЗМІ є чутки про те, що раніше релігійний діяч активно займався цим видом спорту.

Нагадаємо, що Янніка Сіннера було дискваліфіковано WADA через порушення антидопінгових правил на термін з 9 лютого по 4 травня.

Напередодні італієць зіграв свій перший матч після відбуття дискваліфікації, перегравши суперника з Аргентини.

Папа Римський Яннік Сіннер

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