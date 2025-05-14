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Росіянок не залишилося: визначилася третя півфіналістка турніру в Римі

Станіслав Матусевич — 14 травня 2025, 16:11
Росіянок не залишилося: визначилася третя півфіналістка турніру в Римі
Коко Гофф
Getty images

Американська тенісистка Коко Гофф (3) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(5).

Таким чином, обидві російські тенісистки залишили змагання на стадії чвертьфіналу. Вчора італійка Жасмін Паоліні (5) вибила з боротьби Діану Шнайдер (11).

За матч Гофф 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Чвертьфінал, 14 травня

Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-) 6:4, 7:6(5)

Це була четверта зустріч суперниць, в усіх американка була сильнішою, в тому числі й два тижні тому, у чвертьфінальному матчі турніру в Мадриді. У півфіналі змагань Гофф зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Чжен Ціньвень (8, Китай).

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі поступилася американці Пейтон Стернс.

Internazionali BNL d'Italia Еліна Світоліна Коко Гофф Міра Андрєєва Жасмін Паоліні Діана Шнайдер WTA 1000

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