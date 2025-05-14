Росіянок не залишилося: визначилася третя півфіналістка турніру в Римі
Американська тенісистка Коко Гофф (3) обіграла росіянку Мірру Андрєєву (7) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 в Римі.
Зустріч тривала 1 годину 45 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:6(5).
Таким чином, обидві російські тенісистки залишили змагання на стадії чвертьфіналу. Вчора італійка Жасмін Паоліні (5) вибила з боротьби Діану Шнайдер (11).
За матч Гофф 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.
Коко Гофф (США) – Мірра Андрєєва (-) 6:4, 7:6(5)
Це була четверта зустріч суперниць, в усіх американка була сильнішою, в тому числі й два тижні тому, у чвертьфінальному матчі турніру в Мадриді. У півфіналі змагань Гофф зіграє проти переможниці матчу між Аріною Сабалєнкою (1, -) та Чжен Ціньвень (8, Китай).
Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у драматичному чвертьфінальному матчі поступилася американці Пейтон Стернс.