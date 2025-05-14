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Одразу два клуби з наступного сезону можуть знятися з чемпіонату Другої ліги – джерело

Олексій Мурзак — 14 травня 2025, 16:53
Одразу два клуби з наступного сезону можуть знятися з чемпіонату Другої ліги – джерело

Одразу два клуби Професійної футбольної ліги можуть знятися зі змагань у сезоні 2025/26.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, мова йде про Гірник-Спорт та другу команду Ворскли. Втім, про причини можливого зняття зі змагань поки нічого невідомо.

Видання зазначає. що полтавці створили другу команду в минулому році переважно для виступів юнаків у ПФЛ та їх обкатки у "дорослому" футболі.

А ось Гірник-Спорт, який був створений у 1987-му, є старожилом турнірів під егідою ПФЛ.

Сезон 2024/25 Гірник-Спорт та Ворскла-2 провели у Другій лізі (група Б) У клубу з Полтави – 12 очок після 17-ти ігор та останнє, 10-те місце. Гірник займає 5 сходинку (25 залікових балів). 

Раніше також повідомлялося, що дирекція Першої ліги перенесла матч між лідерами першості.

Гірник Спорт Чемпіонат України, Друга ліга Ворскла-2

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