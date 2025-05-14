Флік – про свій контракт з Барселоною: Не на часі це обговорювати

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про свій контракт, який добігає кінця влітку 2026 року.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Нова угода? Зараз не на часі це обговорювати. Але я можу вас запевнити, що я точно залишусь у Каталонії ще на рік. Я тут дуже щасливий", – сказав наставник "блаугранас".

🚨 Hansi Flick: “New deal? It’s not time to comment on that but… I want to stay at Barça for one more year, for sure! I’m so happy here”. pic.twitter.com/kvZ2HjvQb3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2025

Окрім того, Флік прокоментував наслідки результативної помилки Рональда Араухо, яка коштувала його команді місця у фіналі Ліги чемпіонів.

"Ми з ним розмовляли. Ми всі наробили помилок у Мілані. Всі рано чи пізно зазнають невдач, у кожній професії. Головне те, як ти впораєшся із цим. Я хочу захистити Рональда, він – не єдиний, хто помилився тоді", – резюмував Флік.

Зазначимо, що німець очолив каталонців влітку 2024 року і має всі шанси виграти Ла лігу у своєму дебютному сезоні. Також команда вже виграла Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялось, що Барселона погодила новий контракт зі своїм тренером.