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Флік – про свій контракт з Барселоною: Не на часі це обговорювати

Володимир Максименко — 14 травня 2025, 16:07
Флік – про свій контракт з Барселоною: Не на часі це обговорювати
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік висловився про свій контракт, який добігає кінця влітку 2026 року.

Слова фахівця наводить журналіст Фабріціо Романо.

"Нова угода? Зараз не на часі це обговорювати. Але я можу вас запевнити, що я точно залишусь у Каталонії ще на рік. Я тут дуже щасливий", – сказав наставник "блаугранас".

Окрім того, Флік прокоментував наслідки результативної помилки Рональда Араухо, яка коштувала його команді місця у фіналі Ліги чемпіонів.

"Ми з ним розмовляли. Ми всі наробили помилок у Мілані. Всі рано чи пізно зазнають невдач, у кожній професії.

Головне те, як ти впораєшся із цим. Я хочу захистити Рональда, він – не єдиний, хто помилився тоді", – резюмував Флік.

Зазначимо, що німець очолив каталонців влітку 2024 року і має всі шанси виграти Ла лігу у своєму дебютному сезоні. Також команда вже виграла Кубок та Суперкубок Іспанії.

Раніше повідомлялось, що Барселона погодила новий контракт зі своїм тренером.

Барселона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Ханс-Дітер Флік

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