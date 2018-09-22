Форвард Шахтаря спростував, що його запрошували до збірної України

Нападник Шахтаря Густаво Бланко Лещук, який грає на правах оренди за Малагу, стверджує, що його ніколи не запрошували до збірної України.

Про це написав журналіст телеканалів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у twitter.

"До Бланко-Лещука долетіло його перекручене інтерв’ю, він спантеличений. Каже, йому ніхто і ніколи поки не пропонував виступати за збірну України. Хоча бажання у Густаво є. І для цього він дійсно готовий прийняти наше громадянство", – написав Бурбас.

До Бланко-Лещука долетіло перекручене його інтерв`ю, він спантеличений. Каже, йому ніхто і ніколи поки не пропонував виступати за збірну України. Хоча бажання в Густаво є. І для цього він дійсно готовий прийняти наше громадянство. — Igor Burbas (@iburbas) 22 вересня 2018 р.

Раніше, іспанське видання As опублікувало інтерв’ю, у якому Бланко Лещук, заявив, що отримав запрошення грати за збірну України.

Нагадаємо, іспанська Малага орендувала Густаво Бланко Лещука у Шахтаря на один сезон.

Джерело - twitter Ігоря Бурбаса.