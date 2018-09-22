Легіонерові Шахтаря запропонували грати у збірній України

Форвард Шахтаря, який виступає на правах оренди за Малагу, Густаво Бланко Лещук розповів, що йому запропонували виступати за збірну України.

Про це він заявив у інтерв'ю AS.

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"Мені запропонували грати за збірну України. Поки що ми на такому етапі. Можливість виступати є, але у мене немає українського паспорта, проте його я можу отримати. Якщо так станеться, я зможу грати за Україну в матчах чемпіонату Європи", — сказав футболіст.

Відзначимо, що Бланко Лещук має українське коріння. Прадід нападника народився в Україні, але 1939 року переїхав до Аргентини.

Нагадаємо, оренда нападника в Іспанії розрахована на один сезон.

Раніше бажання грати за збірну висловлював ще один гравець Шахтаря — Мораес.

Джерело - xsport.