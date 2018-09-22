Фергюсон відвідає матч Манчестер Юнайтед вперше після операції. ФОТО

Екс-головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон відвідає матч на Олд Траффорд у рамках 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Про це повідомив офіційний Twitter червоних дияволів.

"Ласкаво просимо на Олд Траффорд, сер Алекс", - йдеться у підписі до фото.

У травні 76-річний Фергюсон потрапив до лікарні, де успішно переніс операцію після інсульту.

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Джерело - Чемпіон.