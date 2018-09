Фергюсон відвідає матч Манчестер Юнайтед вперше після операції. ФОТО

Екс-головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон відвідає матч на Олд Траффорд у рамках 6-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Вулвергемптона.

Про це повідомив офіційний Twitter червоних дияволів.

"Ласкаво просимо на Олд Траффорд, сер Алекс", - йдеться у підписі до фото.

Welcome back to Old Trafford, Sir Alex. #MUFC pic.twitter.com/RpDnitdrJZ