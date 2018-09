Ярмоленко - найкращий гравець матчу Евертон - Вест Гем. ФОТО

Андрій Ярмоленко став найкращим гравцем Вест Гема у матчі проти Евертона.

Про це повідомляє офіційний Twitter "молотобіників"

Вболівальники Вест Гема на офіційному сайті проголосували за кращого гравця матчу з Евертоном. Ним став автор дубля - Андрій Ярмоленко, за якого віддали свої голоси 49 відсотків респондентів.

Some fantastic performances today, but who was your Man of the Match? This is a tough one...