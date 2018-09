Ліверпуль та Челсі повторили рекорд, якому 110 років

Вперше за останні 110 років одразу два клуби здобули по п'ять поспіль перемог на старті чемпіонату Англії.

Про це повідомляє Opta.

Сьогодні у 5-му турі чемпіонату Англії, Ліверпуль переміг Тоттенгем - 2:1, а Челсі виявився сильнішим за Кардіфф - 4:1.

Таким чином, два клуби вперше за 110 років здобули по п'ять перемог у п'яти стартових турах. За всю історію чемпіонату Англії подібне траплялося лише двічі - в сезонах-1905/06 і 1908/09.

3 - This is the third time in English top-flight history, and first time in 110 years, that two clubs have won their opening five games of the season (1905-06 and 1908-09). Antique.