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Ліверпуль та Челсі повторили рекорд, якому 110 років

Сьогодні 20:14 551 0
Ліверпуль та Челсі повторили рекорд, якому 110 років

Вперше за останні 110 років одразу два клуби здобули по п'ять поспіль перемог на старті чемпіонату Англії. 

Про це повідомляє Opta. 

Сьогодні у 5-му турі чемпіонату Англії, Ліверпуль переміг Тоттенгем - 2:1, а Челсі виявився сильнішим за Кардіфф - 4:1. 

Таким чином, два клуби вперше за 110 років здобули по п'ять перемог у п'яти стартових турах. За всю історію чемпіонату Англії подібне траплялося лише двічі - в сезонах-1905/06 і 1908/09.

Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату Англії Олександр Зінченко вперше у сезоні потрапив до заявки Манчестер Сіті

Проте, у грі проти Фулгема українець залишився у запасі та не взяв участі у перемозі Ман сіті з рахунком 3:0

Джерело - Opta.

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