Бресель: Трамп – неймовірний, він на іншому рівні

Бельгієць Лука Бресель, який у 2023 році сенсаційно став чемпіоном світу, прокоментував свій програш Джадду Трампу в 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025. Він визнав, що англієць перебуває на дуже високому рівні.

Слова Бреселя цитує сайт WST.

"Джадд – неймовірний. Проти нього дуже важко грати. З кимось іншим у сітці я би вірив у перемогу, але він – на зовсім іншому рівні.

У багатьох гравців блискуча атака, але він додає до цього ще й чудову захисну гру та далекі удари. Це дуже складно, і саме тому він номер один. Думаю, він найкращий гравець останніх п’яти років – тому не дивно.

Напевно, він найкращий номер один в історії. І він ще молодий, може виграти ще стільки всього. Для мене він, мабуть, найкращий у історії", – сказав Лука.