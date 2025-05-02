Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Бресель: Трамп – неймовірний, він на іншому рівні

Руслан Травкін — 2 травня 2025, 01:25
Бресель: Трамп – неймовірний, він на іншому рівні
Лука Бресель
https://x.com/WeAreWST

Бельгієць Лука Бресель, який у 2023 році сенсаційно став чемпіоном світу, прокоментував свій програш Джадду Трампу в 1/4 фіналу World Snooker Championship 2025. Він визнав, що англієць перебуває на дуже високому рівні.

Слова Бреселя цитує сайт WST.

"Джадд – неймовірний. Проти нього дуже важко грати. З кимось іншим у сітці я би вірив у перемогу, але він – на зовсім іншому рівні.

У багатьох гравців блискуча атака, але він додає до цього ще й чудову захисну гру та далекі удари. Це дуже складно, і саме тому він номер один. Думаю, він найкращий гравець останніх п’яти років – тому не дивно.

Напевно, він найкращий номер один в історії. І він ще молодий, може виграти ще стільки всього. Для мене він, мабуть, найкращий у історії", – сказав Лука. 

Читайте також :
Відео Фото Битва титанів та "аматор" у півфіналі: підсумки 1/4 фіналу чемпіонату світу зі снукеру

Нагадаємо, перед стартом ЧС-2025 Бресель назвав себе "Роналдінью у світі снукеру"

снукер Джадд Трамп Чемпіонат світу зі снукеру Лука Бресель

Джадд Трамп

Битва титанів та "аматор" у півфіналі: підсумки 1/4 фіналу чемпіонату світу зі снукеру
Бресель дав бій: Трамп вийшов у півфінал чемпіонату світу
100 тисяч фунтів бонусу: Трамп підкорив унікальне досягнення за один сезон
Трамп оцінив власні шанси перемогти чемпіона світу 2005 року
О'Салліван назвав фаворита цьогорічного чемпіонату світу

Останні новини